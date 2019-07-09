Bir Yunan Başbakan ilk kez bu cümleleri kurdu: Baklava Türklerindir

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde Aleksis Çipras'ı geride bırakarak Yunanistan'ın yeni Başbakan'ı seçilen Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik konuştu.

İlk kez Yunan Başbakan Türk kültürünü benimsedi

Miçotakis, Türk-Yunan kapışmasının en önemli etken maddesi yemek kültürüne ilişkin, beklenmeyen bir açıklama yaptı. Miçotakis'in açıklaması ile bugüne kadar ilk kez bir Yunan Başbakan, Türk kültürünü benimsemiş oldu.

Kiriakos Miçotakis, dünyaca ünlü bir lezzet olan baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu dile getirdi.

"Türk kökenli çok güzel bir tatlı"

Seçildikten sonra verdiği ropörtajında Kiriakos Miçotakis, "Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı." dedi. Miçotakis, ayrıca Chobani yoğurdunun bir Yunan yoğurdu olmadığını da sözlerine ekledi.