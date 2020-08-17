Bir YouTuber insanların yüzlerine maske fırlatabilen bir cihaz keşfetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bugün kadar 21,6 milyon insanı enfekte etmiş ve 775 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş durumda. Koronavirüs en çok ta damlacık yolu ile insandan insana geçiyor. Koronavirüsten korunmanın yollarından biride kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak. Eğer bir alanda iki kişi arasında 1.5mt sosyal mesafe ve maske varsa virüsün bulaşma olasılığı çok azalıyor. Bu yüzden toplu alanlarda maske takmak elzem durumda. Ama bazı insanlar maske kullanmayı reddedebiliyor. Bilim insanlarının ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bazı insanlar, maske takmanın kişisel özgürlüğü kısıtlayıcı bir eylem olduğunu belirterek maske takmayı reddediyor. Hatta maske takma zorunluluğuna karşı protesto gösterileri dahi gerçekleştiriliyor. Böyle durumlar gündemdeyken Youtuber olan Allen Pan insanlara maske fırlatabilen bir alet keşfetti.

"Bir YouTuber tarafından geliştirilen maske fırlatıcı"

Youtuber olan Allen Pan'ın icadı aslına bakılacak olursa çok işlevsel değil, ancak maske fırlatıcıyı kullanmak bir hayli eğlenceli gözüküyor. Makse fırlatıcının deneme videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz Burdaki temel amaç maske takmayan insanlara bazı kişilerin yapmak istediklerine göstermek. Son zamanlardaki vaka artışı yeni sıkı tedbirleri gündeme getirebilir. Bu yüzden maske takalım, kullanmayanları uyaralım!.