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Gündem Bir yobaz daha nefret kustu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit etti
Gündem

Bir yobaz daha nefret kustu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit etti

Kendilerini bu ülkenin asli unsuru sayan ve vesayet özlemi ile yanıp tutuşan seküler yobazlar bir kez daha nefret kustu.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 10:35:00 - 2023-03-02 10:35:46
Bir yobaz daha nefret kustu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit etti

HABER MERKEZİ

Malum kesimin şair diye pazarladığı edep ve edebiyat fukarası Ataol Behramoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik skandal ifadeler kullandı. Milli iradenin temsilcisi olan Erdoğan’a idam imasında bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Behramoğlu, “Bir gün bir devlet başkanı ‘Devlet benim’ demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler, sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı” şeklinde alçakça ifadeler kullandı. Behramoğlu daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargı önüne çıkmıştı.

Cezasız kalan yobaz azıyor

Geçtiğimiz yıllarda CHP’nin kanalı Halk TV’de Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programında siyasi iradeye saldıran Müjdat Gezen ve Metin Akpınar da benzer sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etmişti. Gezen ve Akpınar’ın ardından Ataol’un benzer bir tehditte bulunması “güdümlü yargı cezasız bırakıyor laikçi yobazlar azıyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Ofli

O dediklerinizi Belki yapabilirsiniz bi buna hoch ihtimal vermiyorum yanlizzzzzzz O Kafa tek değil sizin kafanizda gidecek

h.hüseyın

ülkeye yabancı iç düşmanlardır bunlar...
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