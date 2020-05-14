Bir yıllık satış hedefine 90 günde ulaştı

Turkcell’in dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlem ve cihaz alımları rekor seviyelere ulaştı. ‘turkcell.com.tr’ ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 kat artış yaşandı. Böylece geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020’nin ilk 3 ayında ulaşılmış oldu. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış söz konusu.

“Müşterilerimize güven veriyor”

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulamamız bizim en büyük teknoloji mağazamız olmuş durumda. Bugün toplam cihaz satışlarımızın yaklaşık yüzde 10’u, ön ödemeli hat kullanan müşterilerimiz arasında toplam TL yüklemelerinin ise yüzde 15’i dijital kanallarımız üzerinden gerçekleşiyor” dedi.

Özdal, dijital kanallar üzerinden yapılan işlem ve alışverişlerde yaşanan artışın Turkcell’in müşterilerine sunduğu hizmet ve ürünlerin kalitesini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Nisan’da 43,6 milyon kez ziyaret edildi

2020 Nisan ayında dijital kanalların ziyaretçi sayısı 43,6 milyona ulaşırken, online satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 342 arttı. En çok tercih edilenler kulaklık, kişisel bakım, bilgisayar ve gamer ürünleri oldu.

Kategori ayrımı yapılmaksızın, sipariş edilen tüm ürünler üst düzey güvenlik ve hijyen kriterlerine uygun şekilde müşterilere ulaştırılıyor. Depolar düzenli biçimde dezenfekte edilirken, ürünler raflardan eldivenli personel tarafından toplanarak paketleniyor.