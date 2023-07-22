  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte demokrasi işte CHP! Delege seçiminde sandalyeler havada uçuştu

Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek tepki!

Toyota'dan dikkat çeken sözler: elektrikli araç olan otomobillerini geri çağırıyor!

Trump için o kritik tarih belli oldu: başkanlık görevi sonrası gizli belgeler çok konuşuldu! Yepyeni paylaşım

Çok büyük elektrik kesintisi yaşanacak! Bu ilçelere aman dikkat... Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

Güney Amerika ülkesi kritik görevi ASELSAN'a verdi! Dev anlaşma duyuruldu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye tekrar liderlik rolünü üstlenmeli!

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şok sözler! Onda zerre utanma yok!

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

AK Parti’de flaş istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Spor Bir yıldız daha! Galatasaray, Bakambu için geri sayımda
Spor

Bir yıldız daha! Galatasaray, Bakambu için geri sayımda

Yeniakit Publisher
2023-07-22 09:30:00 -
Bir yıldız daha! Galatasaray, Bakambu için geri sayımda

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Cedric Bakambu, İstanbul'a geliyor. Kongolu forvet ile 2 yıllık anlaşma sağlanma sağlayan sarı-kırmızılılar yeni transfer için geri sayıma başladı. İşte detaylar...

Galatasaray, forvet transferinde Mauro Icardi için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar, yedek golcü için de Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı.

Özellikle gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik ekibin en çok istediği isimlerden biri Kongolu oyuncu olmuştu. Yapılan görüşmelerde ise sona gelindi.

BAE ekiplerinden Al-Nasr FC forması giyen Bakambu, sözleşmesini feshetmek adına kulübüyle her konuda anlaştı. Galatasaray cephesiyle ise yapılan görüşmelerde el sıkışıldı.

İstanbul'a gelecek 32 yaşındaki forvetin sözleşme detayları da belli oldu. Cim Bom ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Bakambu'nun, bu süre içerisinde toplam maliyetinin 4 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

KEREM'DE GERİ SAYIM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada Bakambu sonrasında, orta saha için de bir transferin açıklanmasına ramak kaldı. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de görev yapan Kerem Demirbay da Türkiye'ye gelmek için geri sayıma geçti.

Leverkusen, transfere onay verirken, taraflar arasında sözleşme detayları görüşülüyor. Bu konudaki pürüzler de giderildikten sonra, Kerem Demirbay'ın hafta içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.

O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası
O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası

Ekonomi

O ürünleri alana süt bedava! Tarım Kredi'den indirim fırtınası

Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü
Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü

Gündem

Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü

Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti
Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti

Aktüel

Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23