Bir yıldır beklenen atama gerçekleşti

Sinop’un Gerze ilçesinde bir yıldır beklenen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ataması yapıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Müberra Sarı, Gerze Devlet Hastanesinde göreve başladı. 21 yıl Boyabat Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Müberra Sarı, bugün itibarıyla göreve başladı.

22 Haziran 1965 doğumlu olan Sarı, Ankara Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara Hastanesinde ihtisasını yaptı. İlk görev yerini Manisa’da gerçekleştiren Sarı, Ankara ve İstanbul’da yaptığı görevlerin ardından Boyabat Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak mesleki hayatına devam ettiğini dile getirdi.

Evli iki çocuk annesi Sarı, Gerze’yi sevdiğini ve burada çalışma hayatına devam edeceğini belirtirken, Gerze Devlet Hastanesinde bir yıldır çocuk doktoru olmamasına da şaşırdığını ifade etti.

Alanında uzman ve deneyimli olan Sarı, “Gerze Devlet Hastanesi doğumhane anlamında iyi görünüyor, iki kuvöz var, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorumuz da oldukça deneyimli ancak en önemli eksiklik kan merkezinin olmaması. Doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı kan merkezi olması hayati öneme sahip. Kan merkezi de olduğu takdirde rahatlıkla doğum yaptırılabilir” diyerek bu eksikliğin biran önce tamamlanması gerektiğini belirtti.