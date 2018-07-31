Bir yılda ikiye katlanmıştı! Fiyatı iniyor

1 yıl önce 60 - 70 liradan satılan iç Antep fıstığının fiyatı, geçen sezon rekoltenin düşük olması nedeniyle 100 - 120 liraya kadar yükselmişti. Antep fıstığının fiyatı özellikle Ramazan Bayramı öncesi 200 TL'yi geçmiş, bu fiyat da baklavacıların tepkisine neden olmuştu. Antep fıstığında bu sezon yüksek rekolte beklenirken, bugünlerde 120 liraya kadar düşen fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.

İşletmeci Muharrem Deniz, ilk rekolte ile beraber fiyatta düşüş olduğunu vurgulayarak, ”Fıstık fiyatları bu yıl geçen yıla oranla çok güzel. Fiyatlarda muhakkak bir düşüş olacaktır. İlk etapta düşüş baklavada kullanılan boz fıstıkta olacak. İlk rekolteyi ondan aldığımız için şu anda düşüş onda var. Bu fiyatlar kavrulmuş fıstığa da bir iki ay içerisinde yansır” dedi.

'MİNİMUM İKİ KAT DAHA FAZLA HASAT BEKLİYORUZ'

İşletmeci Muharrem Deniz, ”Bu yıl geçen yıla oranla minimum iki kat hasat bekliyoruz. Bu fiyatları etkileyecektir. Geçen yıl tarihinin görmediği fiyatları gördü. 100 TL bandında olan boz fıstık 200 TL’yi aşmıştı. Bu kısa bir sürede oldu hem ürünün yokluğu hem de karaborsacıların yokluktan faydalanması ile fıstık tarihinin görmediği fiyatları gördü. Bu hem tüketiciyi hem de baklava imalatçılarını etkiledi” diye konuştu.

Öte yandan, bu yıl hem baklavacıların hem de tüketicilerin yüzünün güleceğini söyleyen Deniz, bu yılın güzel geçeceğine inandıklarını kaydetti.