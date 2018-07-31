0553 313 94 23

Bir yılda ikiye katlanmıştı! Fiyatı iniyor

Gaziantep'te yeşil altın olarak da bilinen Antep fıstığının fiyatı bir yılda ikiye katlanmıştı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:42
Bir yılda ikiye katlanmıştı! Fiyatı iniyor

1 yıl önce 60 - 70 liradan satılan iç Antep fıstığının fiyatı, geçen sezon rekoltenin düşük olması nedeniyle 100 - 120 liraya kadar yükselmişti. Antep fıstığının fiyatı özellikle Ramazan Bayramı öncesi 200 TL'yi geçmiş, bu fiyat da baklavacıların tepkisine neden olmuştu. Antep fıstığında bu sezon yüksek rekolte beklenirken, bugünlerde 120 liraya kadar düşen fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.

İşletmeci Muharrem Deniz, ilk rekolte ile beraber fiyatta düşüş olduğunu vurgulayarak, ”Fıstık fiyatları bu yıl geçen yıla oranla çok güzel. Fiyatlarda muhakkak bir düşüş olacaktır. İlk etapta düşüş baklavada kullanılan boz fıstıkta olacak. İlk rekolteyi ondan aldığımız için şu anda düşüş onda var. Bu fiyatlar kavrulmuş fıstığa da bir iki ay içerisinde yansır” dedi.

18-07/31/2-1533022570.jpg

'MİNİMUM İKİ KAT DAHA FAZLA HASAT BEKLİYORUZ'

İşletmeci Muharrem Deniz, ”Bu yıl geçen yıla oranla minimum iki kat hasat bekliyoruz. Bu fiyatları etkileyecektir. Geçen yıl tarihinin görmediği fiyatları gördü. 100 TL bandında olan boz fıstık 200 TL’yi aşmıştı. Bu kısa bir sürede oldu hem ürünün yokluğu hem de karaborsacıların yokluktan faydalanması ile fıstık tarihinin görmediği fiyatları gördü. Bu hem tüketiciyi hem de baklava imalatçılarını etkiledi” diye konuştu.

Öte yandan, bu yıl hem baklavacıların hem de tüketicilerin yüzünün güleceğini söyleyen Deniz, bu yılın güzel geçeceğine inandıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:42
  1. gaziantep
  2. yeşil altın
  3. antep fıstığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rahatsızlanan milletvekillerinin tedavileri devam ediyor
    1. Rahatsızlanan milletvekillerinin..
    2. Euronews'ten büyük skandal!
    3. Merkez Bankası enflasyon tahminini..
    4. Kurban Bayramı öncesi çifte müjde
    5. Ornitorenk nasıl bir hayvan?..
    6. Karadenizli balıkçılar sezondan umutlu
    7. İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    8. Emre transferi rafa kalktı!
    9. İspanyol basını Galatasaray'ı işaret..
    10. Beşiktaş’ta Jeremain Lens rüzgarı
    11. O üniversiteden dev vurgun!..
    12. Kral penguenlerinin sayısında büyük..
    13. Beşiktaş'ın gözü 9 Ağustos'a çevrildi
    14. Katil İsrail askerleri, Filistinlilere..
    15. Bir yılda ikiye katlanmıştı! Fiyatı..
    16. Canlı yayında büyük gerginlik! Nagehan..
    17. Senegal'de uyuşturucu şebekesine..
    18. Yeşilçam'ın ''Şişko Nuri'si''..
    19. Winston Churchill'in çalışma masasında..
    20. Aydın’da kaymakam sokakta sabahladı
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!