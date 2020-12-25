Bir ‘yerli ve milli’ hamle daha İletişimde “eSIM” dönemi

Ertuğrul Şahan Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eSIM için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması hedefleri doğrultusunda ortaya konulan çalışmanın sonuçlarından birine daha şahit olduklarını söyledi.

Yüzde 100 yerli ve milli

Karaismailoğlu, “Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzca yapıldı. eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek.” Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının hem makinalar arası hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek. Cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. Bu teknoloji sayesinde SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek, maliyetler ortadan kaldırılarak, sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek.

“Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak”

Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanlar pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacak. 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarını çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Hassas SIM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye’de olacak. Böylece Türkiye’nin hassas verileri tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacak.”

Yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM Tanıtım Toplantısı Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) konferans salonu’nda düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının bulunduğu telefonla Kule AŞ Teknik Operasyonlar Direktörü Burhan Kandemir, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi’nden ERG Trafik Yol Güvenlik Müdürü Mustafa Akbaş ve Malta Bayraklı “Atlantis Alhambra” Gemisi Kaptanı Orhan Kasap ile görüşme gerçekleştirdi.