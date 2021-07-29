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Gündem Bir yangın haberi daha! Onlarca ağaç zarar gördü
Gündem

Bir yangın haberi daha! Onlarca ağaç zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bahçede yangın çıktı. Yangında 43 ağaç hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:49:00 -
Bir yangın haberi daha! Onlarca ağaç zarar gördü

Mersin’in Tarsus ilçesinde öğlen saatlerinde bir bahçede çıkan yangında 43 ağaç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aladağlı Mahallesi’nde çıkan yangında Üskül Şahin’e ait bahçede bulunan 10 zeytin ağacı, bitişikteki Mehmet Yaylak’a ait bahçede yer alan 33 ağaç kısmen zarar gördü. Yaralananın olmadığı yangın nedeniyle bölgede nebati olarak bulunan dikenli incir ağaçları da zarar gördü.

Yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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