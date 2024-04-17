Bir yanda Uğur Dündar bir yanda Metin Akpınar! Sözcü ekibini ipe dizen kadının fotoğrafı ortaya çıktı

Sözcü gazetesinden Uğur Dündar ile de gayr-i meşru ilişki yaşadığı iddia edilen Suphiye Onarcı'nın fotoğrafını, Müge Anlı yayınladı.

Metin Akpınar'ın kızı Nebioğlu, önceki gün "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum." diyerek Müge Anlı’ya seslenmişti.

Nebioğlu, ablasının da ünlü birinin kızı olduğunu iddia edip, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında tüm Türkiye öğrenecek." demişti.

İddianın odağındaki isim Uğur Dündar!

Nebioğlu'nun iddiasının ardından Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği ortaya çıktı.

Metin Akpınar ve Dündar’ın iyi arkadaş olduğu ve aynı kadınla gayr-i meşru ilişki yaşadıkları iddiası hayrete düşürdü.

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Uğur Dündar ilişkiyi reddetmedi, davayı doğruladı!

Uğur Dündar, iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Dava açıldığını doğrulayan Dündar, "Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim." diyerek, mahkeme tarafından istenen DNA testi sonucunu açıkladı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testle 'Biyolojik Baba' olmadığını belirten Uğur Dündar, "Konu benim için kapanmıştır." dedi.

Müge Anlı, Duygu Nebioğlu’nu programına davet etti.

Annesi Suphiye Orancı’nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı.” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’le aynı filmde oynadı

Programa katılan Nebioğlu, annesinin hayatından bahsederken bu sefer de İbrahim Tatlıses’in adını verdi. Annesinin İbrahim Tatlıses’le aynı filmde rol aldığını söyleyen Nebiloğlu, dikkat çekici açıklamalarına devam etti.

"Annemi ünlü etmek istemiş"

Annesinin yaşadıklarından ve kendi başına gelenlerden anneannesini sorumlu tuttuğunu söyleyen Nebioğlu, "Annemi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış." ifadelerini kullandı.

"Metin Akpınar hastaneye kaldırmış"

Duygu Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı. Metin Akpınar ile ise kaza yaptığında hastaneye kaldırılmış, öyle tanışmışlar. Babamla bir gecelik bir şey değil, uzun süreli bir aşk yaşamışlar. Hatta babam, annemin çocukları olduğunu biliyormuş.

Nebioğlu babası Metin Akpınar'ı şöyle eleştirdi: Kendi eşine saygı duyacak ve kimseyi mağdur etmeyecekti. Yapmamalıydı.