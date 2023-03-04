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Teknoloji Bir yanda kumar bir yanda fuhuş! Hepsinin fişi çekildi
Teknoloji

Bir yanda kumar bir yanda fuhuş! Hepsinin fişi çekildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sanal devriye yaparak, yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan internet sitelerini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 12:46:00 -
Bir yanda kumar bir yanda fuhuş! Hepsinin fişi çekildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 341 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesinin incelendiği belirtildi. Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 273’ünün yasa dışı bahis, 68’inin ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.

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