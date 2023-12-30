Bir yanda korkak ve kibirli Ekrem bir yanda cesur ve tevazulu Erdoğan

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İstanbulluları 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaşları Sözcü TV'de bir canlı yayın programına katıldı.

İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar, sorularını yöneltirken İmamoğlu TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef aldı.

Panikleyen Ekrem, Senem'i azarladı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, asılsız içi boş iddialara cevaben canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu bağlantının gerçekleşmesini istemedi ve panikleyerek sunucu Senem Ilgaz'ı azarladı.

İmamoğlu'nun skandal hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar Ekrem İmamoğlu için "Kibir abidesi" derken bazıları ise "TOKİ yalanların ortaya çıkacak diye mi bu kadar gerildin" sorusunu sordu.

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Öte yandan İmamoğlu'nun karşısında oturan Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in meslektaşlarının azarlanmasına sesini çıkarmaması dikkat çekti.

Erdoğan'ın yıllar önceki canlı yayını akıllara geldi

İmamoğlu kibir yapıp karşısına aldığı gazetecileri fırçalayarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un cevap hakkını kullanmasını reddetmesi akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki canlı yayınını getirdi.

O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamak üzere 32. Gün programına katılmıştı.

Erdoğan yine o dönemin Çevre Bakanı Dr. İmren Aykut'un canlı yayına bağlanmasına müsaade ederek tartışmıştı.