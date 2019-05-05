Bir yanda işkence bir yanda küfür! Zorla 'Atatürk' ve 'CHP' dedirttiler
Afyonkarahisar'da 3 kişi kemer ve demir sopalarla dövdükleri mültecilere zorla "Atatürk" ve "CHP" dedirtti.05 Mayıs 2019 Pazar 13:35
İzleyenlerin içini sızlatan görüntüler Afyonkarahisar'dan geldi.
Küfür edip kemerle vurdu
Görüntülerde 3 kişinin mültecilere yaptığı işkence görülüyor.
Eline aldığı kemer ve demir sopayla mülteciye vuran cani, bir yandan da küfür ediyor.
Zorla 'Atatürk' ve 'CHP' dedirttiler
İşkence sonrasında ise mültecilere zorla "Atatürk, CHP ve altı ok" dedirtiliyor.
Görüntülerin devamında ise işkence uygulanan aynı mülteciye, "En büyük Atatürk, Ne mutlu Türk'üm diyene" gibi ifadeler kullandırılıyor.
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