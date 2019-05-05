Bir yanda işkence bir yanda küfür! Zorla 'Atatürk' ve 'CHP' dedirttiler

İzleyenlerin içini sızlatan görüntüler Afyonkarahisar'dan geldi.

Küfür edip kemerle vurdu

Görüntülerde 3 kişinin mültecilere yaptığı işkence görülüyor.

Eline aldığı kemer ve demir sopayla mülteciye vuran cani, bir yandan da küfür ediyor.

Zorla 'Atatürk' ve 'CHP' dedirttiler

İşkence sonrasında ise mültecilere zorla "Atatürk, CHP ve altı ok" dedirtiliyor.

Görüntülerin devamında ise işkence uygulanan aynı mülteciye, "En büyük Atatürk, Ne mutlu Türk'üm diyene" gibi ifadeler kullandırılıyor.