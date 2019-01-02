Bir yanda dua diğer yanda rezalet

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye, içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı destansı bir mücadele verirken, yılbaşı bahanesiyle sokakları dolduranlar şuursuzca eğlendi. Diğer yanda ise Mekke’nin fethini kutlamak isteyen yüzbinlerce Müslüman, dualar ve niyazlar eşliğinde yeni yılın ilk seherini karşıladı. İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy gibi yerlerde, alkolün etkisiyle kendinden geçenler türlü rezalete imza atarken, Mekke’nin fethi kutlamaları manevi bir cezbe haline sahne oldu. İstanbul ve Almanya’da düzenlenen Mekke’nin Fethi kutlamalarında dualar arşa yükselirken, Erzurum’da beş yüz yıla yakındır sürdürülen “binbir hatim” geleneği yeniden yâd edildi.

İki farklı görüntü

Türkiye, dün yeni miladi yılın ilk gününe “Bismillah” derken, yılbaşı kutlaması adı altında çeşitli rezilliklere de şahit olmak zorunda kaldı. Yüce dinimiz İslam’ın haram kıldığı alkol başta olmak üzere türlü rezaletin baş gösterdiği sözde yılbaşı kutlamaları üzücü görüntüleri de beraberinde getirdi. Yılbaşı kutlamalarının bilindik adreslerinde, taciz, kavga, hırsızlık ve darp olayları eksik olmazken, Mekke’nin Fethini kutlamak için bir araya gelen Müminlerin niyazları semayı doldurdu. İstanbul Sultanbeyli’de Erbakan Vakfı’nca düzenlenen Mekke’nin fethi kutlamalarına katılan Müslümanlar, büyük bir coşkuyla Asr-ı Saadet dönemini soluklarken, Erzurum’da 485 yıldır devam eden, “Binbir Hatim” geleneği bu yılda devam ettirildi. Dualar ve aminler eşliğinde şehri turlayan Erzurumlular, 485 yıl önceki coşkuyla hatimlerini okumaya başladı.

Gençler sabah namazında buluştu

İstanbul Üsküdar’da ise sabah namazı için bir araya gelen yüzlerce genç, yeni yılın ilk sabahını secdelerde karşılarken, Bursa Ulu Cami’de de aynı görüntüler yaşandı. İstanbul Müftülüğü’nün organize ettiği etkinlikte ise gençler Fatih Camii’nde bir araya geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin organize ettiği Mekke’nin Fethi kutlamaları Almanya’nın Köln kentinde binlerce Müslümanın katılımıyla yâd edildi.