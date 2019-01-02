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Bir yanda dua diğer yanda rezalet

Milli manevi değerlerinin farkında olanlar 2019’a dua ve ibadetle girerken, Batı taklitçisi zihniyet yine bol bol alkol tüketip, çeşitli rezillikler sergiledi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:37

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye, içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı destansı bir mücadele verirken, yılbaşı bahanesiyle sokakları dolduranlar şuursuzca eğlendi. Diğer yanda ise Mekke’nin fethini kutlamak isteyen yüzbinlerce Müslüman, dualar ve niyazlar eşliğinde yeni yılın ilk seherini karşıladı. İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy gibi yerlerde, alkolün etkisiyle kendinden geçenler türlü rezalete imza atarken, Mekke’nin fethi kutlamaları manevi bir cezbe haline sahne oldu. İstanbul ve Almanya’da düzenlenen Mekke’nin Fethi kutlamalarında dualar arşa yükselirken, Erzurum’da beş yüz yıla yakındır sürdürülen “binbir hatim” geleneği yeniden yâd edildi.

İki farklı görüntü

Türkiye, dün yeni miladi yılın ilk gününe “Bismillah” derken, yılbaşı kutlaması adı altında çeşitli rezilliklere de şahit olmak zorunda kaldı. Yüce dinimiz İslam’ın haram kıldığı alkol başta olmak üzere türlü rezaletin baş gösterdiği sözde yılbaşı kutlamaları üzücü görüntüleri de beraberinde getirdi. Yılbaşı kutlamalarının bilindik adreslerinde, taciz, kavga, hırsızlık ve darp olayları eksik olmazken, Mekke’nin Fethini kutlamak için bir araya gelen Müminlerin niyazları semayı doldurdu. İstanbul Sultanbeyli’de Erbakan Vakfı’nca düzenlenen Mekke’nin fethi kutlamalarına katılan Müslümanlar, büyük bir coşkuyla Asr-ı Saadet dönemini soluklarken, Erzurum’da 485 yıldır devam eden, “Binbir Hatim” geleneği bu yılda devam ettirildi. Dualar ve aminler eşliğinde şehri turlayan Erzurumlular, 485 yıl önceki coşkuyla hatimlerini okumaya başladı.

Gençler sabah namazında buluştu

İstanbul Üsküdar’da ise sabah namazı için bir araya gelen yüzlerce genç, yeni yılın ilk sabahını secdelerde karşılarken, Bursa Ulu Cami’de de aynı görüntüler yaşandı. İstanbul Müftülüğü’nün organize ettiği etkinlikte ise gençler Fatih Camii’nde bir araya geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin organize ettiği Mekke’nin Fethi kutlamaları Almanya’nın Köln kentinde binlerce Müslümanın katılımıyla yâd edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Mekke
  4. Mekke’nin fethi
  5. İstiklal Caddesi
  6. Nişantaşı
  7. Beşiktaş
  8. Kadıköy
  9. Mekke’nin Fethi kutlamaları
  10. İslam
  11. alkol
  12. Erbakan Vakfı
  13. Asr-ı Saadet dönemi
  14. Üsküdar
  15. sabah namazı
  16. Bursa Ulu Cami
  17. İstanbul Müftülüğü
  18. Fatih Camii
  19. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

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