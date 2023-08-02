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Ekonomi Bir yanda ‘Çok kötü çok’ diğer yanda ‘Gayet iyi’ ! İbrahim Kahveci'den mantık hatası
Ekonomi

Bir yanda ‘Çok kötü çok’ diğer yanda ‘Gayet iyi’ ! İbrahim Kahveci'den mantık hatası

Yeniakit Publisher
2023-08-02 23:41:00 - 2023-08-02 23:59:59

Akit TV Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Karar'dan İbrahim Kahveci'nin ekonomiye ilişkin tutarsız yorumlarını değerlendirdi.

İbrahim Kahveci'nin bugünkü köşesinde, ekonomiye yönelik yorumlarını eleştiren Karahasanoğlu, "Yazısının son paragrafında turizm için 'şimdilik durum gayet iyi' diyor." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, İbrahim Kahveci'nin tutarsızlığını şöyle özetledi:

Yani Türkiye'de her şey kötü gidiyor, zamlar var, ekonomi bozuluyor. Bunu diyen kişi, turizm için 'şimdilik durum gayet iyi' diyor.

Kahveci'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Gelen turist geçen yıla göre 1 gün daha az kalıp gitmiş...Geçen yıl 9,44 gün kalırken bu yıl 8,44 gün kalmışlar. Ama buna rağmen turist harcaması yüzde 23,1 artıyor. İşte bu artış tamamen fiyat artışından geliyor. Yani ilk kez Türkiye’de konaklama bedeli gecelik fiyatta 100 dolar aştı ve 109,8 dolara ulaştı.
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Oteller boş söyleminin bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Daha az gece konaklayan ama daha çok harcayan bir turist yapımız oluştu.

Ama bunu tekrar sorarak bitirelim: Bu fiyat artışı gelenleri memnun mu etti, yoksa bir daha gelmezler mi?

Onu da sonraki yıllarda göreceğiz.

Şimdilik durum gayet iyi...

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