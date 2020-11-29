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Gündem Bir yanda açlık diğer yanda bolluk! Meral Akşener'in medyası fena çuvalladı
Gündem

Bir yanda açlık diğer yanda bolluk! Meral Akşener'in medyası fena çuvalladı

Çakma milliyetçi İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, AK Parti'yi kötülemek için emekliler üzerinden kriz çığırtkanlığı yapmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:37:00 -
Bir yanda açlık diğer yanda bolluk! Meral Akşener'in medyası fena çuvalladı

Siyasi hesaplar uğruna hükümete düşmanlık yapmayı kendine görev edinen İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ gazetesi bu kez de ekonomiyi diline dolarken çuvalladı.

Emeklilerin hakları konusunda duyar kasıp mağdur edebiyatı yapan gazete, bugünkü sayısında büyük bir ikiyüzlülük sergiledi. AK Parti'ye karşı hasmane bir tutum sergilemekten zerre imtina etmeyen gazete, ekonomiyi kullanarak yine hükümete saldırdı.

Kendi kendini yalanladı

"EMEKLİLERİN ZOR TERCİHİ DONARAK MI YOKSA AÇLIKTAN MI ÖLELİM" başlığını atan gazete bir başka haberinde ise "AYM KAPILARINDA KOVİD-19 KUYRUĞU" ifadelerine yer verdi.

"Emekliler aç" diyerek algı operasyonu yapan diğer yandan ise "alışveriş çılgınlığında kuyruklar oluştu" diyen Yeniçağ'ın bu ikiyüzlü tutumu "bu kadar olmaz" dedirtti.

Bir yandan vatandaşların parasının olmadığını iddia eden diğer yandan da koronavirüs salgınına rağmen alışveriş kuyruklarının oluştuğunu söyleyen Yeniçağ söz konusu haberleriyle kendi kendini yalanlayarak rezil oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde başarılı bir yönetim sergileyen AK Parti'yi kötüleyip karalamak için elinden geleni ardına koymayan Yeniçağı'ın emekliler üzerinden kriz çığırtkanlığı yapması tepkiyle karşılandı.

 

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