  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bir yanda 28 Şubat, diğer yanda Boğaziçi… Karanlık Oda TV’den ahlaksız benzetme
Gündem

Bir yanda 28 Şubat, diğer yanda Boğaziçi… Karanlık Oda TV’den ahlaksız benzetme

Provokatif yayınlarına devam eden Oda TV, devlete yönelik hiçbir tehdit içermedikleri halde üvey evlat muamelesi gören başörtülü öğrencilerin 28 Şubat’ta yaptığı meşru eylemleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerle birlikte terör marşları söyleyip LGBT bayrağı açanların yaptıklarına benzetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:54:00 - 2021-01-09 14:07:03
Bir yanda 28 Şubat, diğer yanda Boğaziçi… Karanlık Oda TV’den ahlaksız benzetme

 yeniakit.com.tr

Operasyonel haber sitesi Oda TV, Müslümanlar üzerinden provokatif haberlere devam ediyor. Milletin damarına basma noktasında adeta uzmanlaşan ve en hassas yerlerden vurarak mütedeyyin kesimi kışkırtmaya çalışan karanlık oda, 28 Şubat’ta başörtülü öğrencilerin yaptığı eylemlerle Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri benzetti.

Haberde, “Bu videoyu izleyen yandaşlar "türban eylemi yapanlar da teröristmiş" diyecek” ifadelerine yer verildi ve iki eylemde de öğrencilerin haklarını aradığı ileri sürüldü.

28 Şubat’taki eylem haklı bir mücadeleydi

Oda TV, bazı başı açık öğrencilerin de başörtü eylemlerine katılmasını diline dolayarak, 28 Şubat eylemlerini Boğaziçi eylemlerine benzetse de gerçek tamamen farklı… O dönemde başörtülü öğrenciler sadece eğitim haklarının elinden alınmasına karşı çıktı. Herhangi bir terör örgütünün ya da marjinal grubun kışkırtmasına gelerek devletin aleyhine marşlar söylemedi. Ayrıca 28 Şubat dönemindeki eylemlerde, devleti tehdit eden hiçbir pankart açılmadı.

Boğaziçi’nde millete meydan okundu

Karanlık odanın savunduğu Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde ise, yasalara uygun bir şekilde atanmış meşru rektör üzerinden öğrenciler kışkırtıldı. Başta DHKP-C olmak üzere, terör örgütleri ve marjinal gruplar öğrencileri sokağa dökmeye çalıştı. Eylemlerde başı teröristler çekti. Öğrencilerin eğitim hakkına hiçbir şekilde tecavüz edilmedi, buna rağmen kışkırtmayla öğrenciler sokağa dökülmeye çalışıldı. Ayrıca eylemlerde ahlaksız LGBT’nin bayrakları da açılarak bu milletin değerlerine alenen meydan okundu. Eylemler sırasında gözaltına alınan çok sayıda kişinin arasından sadece 2’sinin öğrenci olduğu, diğerlerinin örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Oda TV isimli tetikçi medya organının benzetmeye çalıştığı iki grup arasında hiçbir bağ yokken, Soner Yalçın’ın provokatif yayınlarıyla meşhur olan haber sitesinin böyle bir habere hassas bir süreçten geçerken imza atması dikkatlerden kaçmadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti
Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı

Mesele rektörü değil siz hala anlamadınız mı? Demokrasi tiyatrosunda ‘AKP’yi temizleyeceğiz’ tehdidi
Mesele rektörü değil siz hala anlamadınız mı? Demokrasi tiyatrosunda ‘AKP’yi temizleyeceğiz’ tehdidi

Siyaset

Mesele rektörü değil siz hala anlamadınız mı? Demokrasi tiyatrosunda ‘AKP’yi temizleyeceğiz’ tehdidi

Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!
Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!

Gündem

Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da bazı milletvekilleri Azerbaycan'a ilginç bir teklifte bulundu.
Malezya'dan Pfizer kovid aşısı açıklaması
Dünya

Malezya'dan Pfizer kovid aşısı açıklaması

Malezya hükümeti, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylandığını açıkladı.
Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Dünya

Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye'nin desteğiyle ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay