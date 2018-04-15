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'Bir yakınım' dediği adam babası çıktı!

İzmir'de bir kadın yıllar sonra, annesinin 'bir yakınım' dediği adamın babası olduğunu öğrendi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:37
'Bir yakınım' dediği adam babası çıktı!

İzmirli Berrin Aşık, yıllarca baba bildiği Mehmet Acül'ün gerçek babası olmadığını öğrendi. Bunun üzerine annesinin "Bir yakınım" diye tanıttığı iş adamı Halim Bükcüoğlu'na babalık davası açan Aşık, babalığı benimsemediği için de 500 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, duruşmalara gelmeyen adam için yakalama kararı çıkartarak kan ve doku örneği vermesine hükmetti.

BABASI BİLDİĞİ ADAMIN GERÇEK BABASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Konak ilçesinde yaşayan ve yıllarca babası bildiği Mehmet Acül'ün aslında öz babası olmadığını öğrenen 47 yaşındaki Berrin Aşık, gerçek babasının yıllarca annesinin 'bir yakınım' diye tanıtarak birlikte olduğu, iş adamı Halim Bükcüoğlu olduğunu öğrendi.

ANNESİNİN "BİR YAKINIM" DEDİĞİ İŞ ADAMINA BABALIK DAVASI AÇTI

Aşık, Bükcüoğlu'na babalık davası açtı. Yeniasır'ın haberine göre, 19 yıl önce kanserden ölen Mehmet Acül'ün mezarını açtırıp DNA testi ile öz babası olmadığını kanıtlayan ve Acül'ün nüfus kaydından düşen Aşık, sonrasında avukatı Varol Turbay aracılığıyla Bükcüoğlu'nun biyolojik babası olduğunu kanıtlamak için hem babalık davası hem de babalığı benimsemediği için 500 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul'da oturan Bükcüoğlu, mahkeme kararına rağmen DNA testine gitmedi.

MAHKEME 2. KEZ ZORLA KAN VE DOKU VERMESİNE HÜKMETTİ

Bunun üzerine İzmir Aile Mahkemesi Bükcüoğlu'nun yakalanıp polis zoruyla Adli Tıp'a götürülerek kan ve doku örneği vermesini hükmetti.
İstanbul Kasımpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mahkemeye tekrar yazı göndererek Bükcüoğlu'nu belirtilen adresinde bulamadıklarını söyledi.

POLİS ZORUYLA GÖTÜRÜLECEK

Bunun üzerine Berrin Aşık'ın avukatı Varol Turbay, Bükcüoğlu'nun yakalanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İzmir Aile Mahkemesi ikinci kez Bükcüooğlu hakkında yakalama kararı çıkartarak, İstanbul Emniyeti'ne yazı gönderdi ve işadamının polis zoruyla Adli Tıp'a götürülüp, DNA testi için kan ve doku örneği vermesini istedi.

İŞ ADAMI ADRESİNDE BULUNAMIYOR

Avukat Varol Turbay, mahkeme kararından sonra İstanbul polisinin Bükcüoğlu'nun sürekli yaşadığı ev adresine gittiğini ancak her seferinde nedense iş adamını adresinde bulamamalarına bir anlam veremediklerini söyledi. Berrin Aşık ise 17 Haziran'daki Babalar Günü'nden önce gerçek babasına ulaşmak istediğini vurguladı.

HER ŞEY ALMANYA'DA BAŞLADI

Anne Rezzan Acül ile Halim Bükcüoğlu, yıllar önce çalışmaya gittikleri Almanya'da tanışıp birlikte oldular. Bu ilişkiden Berrin adlı çocukları dünyaya geldi. İkili Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra da görüşmeye devam etti. Anne Rezzan Acül, kızı Berrin'e, Halim Bükcüoğlu'nu 'bir yakınım' diye tanıttı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:37
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