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Gündem Bir vinç kazası daha! Ölü ve yaralılar var...
Gündem

Bir vinç kazası daha! Ölü ve yaralılar var...

İzmir'in Bornova ilçesindeki inşaatta vincin kırılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından bir facia daha meydana geldi. Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 13:28:00 -
Bir vinç kazası daha! Ölü ve yaralılar var...


İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bir kahreden haber de Aydın’dan geldi. Feci kaza, sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmaya ait inşaat alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatın çatısında çalışma yaptıkları sırada malzeme taşıyan vincin bomu koptu. Vincin bomunun çatıya çarpması sonucu, iki işçi metrelerce yükseklikten yere düştü.

İşçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybederken, Erol Aras ise ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

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