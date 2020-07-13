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Spor

Bir ve iki yıldız dalış eğitmen aday sınavları 16 Temmuz'da başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 09:58:29 -
Bir ve iki yıldız dalış eğitmen aday sınavları 16 Temmuz'da başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmen aday sınavlarının 16-18 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, sınavın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerekli tedbirler alınarak, Türk Balıkadamlar Spor Kulübünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sınava katılacak eğitmen adaylarına tüp ve ağırlık desteğinin verileceği, diğer tüm dalış malzemeleri ve gerekli donanımın ise adaylar tarafından temin edileceği belirtildi.

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