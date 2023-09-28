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Sağlık Bir varyant daha ortaya çıktı! Bu belirtileri hissettiğiniz an acile koşun
Sağlık

Bir varyant daha ortaya çıktı! Bu belirtileri hissettiğiniz an acile koşun

Yeniakit Publisher
2023-09-28 07:10:00 -
Bir varyant daha ortaya çıktı! Bu belirtileri hissettiğiniz an acile koşun

Omicron varyantından türediği belirlenen Pirola virüsünün 35 mutasyonu olduğu ve hızlı şekilde bulaştığı duyuruldu.

Dünya Eris varyantı ile uğraşırken yeni varyantın ortaya çıkması dikkat çekti.

Omicron varyantından türediği belirlenen Pirola virüsünün 35 mutasyonu olduğu ve hızlı şekilde bulaştığı açıklandı.

Semptomları şiddetli olan varyant aşıdan da kaçabiliyor. Şimdilik 7 ülkede ortaya çıkan virüsün Türkiye'de bir vakası olmadığı da bilgisine ulaşıldı.

Bağışıklık sistemi düşük olan, kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü olan insanlarda görülmesi daha yüksek olasılık. Virüsün yayılmasının önlenmesi için tedbirler alınması da önem taşıyor.

Testler ve ilaçların varyanta çözüm olabileceği düşünülüyor.
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Belirtiler kişiden kişiye değişkenlik gösterse de genel olarak belirtileri şu şekilde:

Ateş, baş ağrısı, kas ve vücut ağrıları, burun akıntısı, hapşırık, nefes alma zorluğu, boğaz ağrısı, şiddetli öksürük, halsizlik ve yorgunluk. Bu varyanttan korunabilmek için uyku düzenine dikkat edilmesi, halsiz olunması halinde evden çıkılmaması, sık sık havalandırma yapılması, sık sık ellerin yıkanması, kişilerle temastan uzak durulması, sağlıklı ve düzenli beslenilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske takılması tavsiye edildi.

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Yorumlar

Mardinli hoca

Tamam Gine Türkiye yi açık cezaevine çevirin.İnanmayin oyuna gelmeyin yalandır.Kimse ölümü durduramaz eceli gelen gidecek siz akit gazetesi müminleri hitap ediyorsunuz.Kufur güçlerin oyuna gelmeyin hemen dedikleri söylemeyi DSÖ terör örgütü inanmayin

Memo

Siz bari korku salmayın.
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