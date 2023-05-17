Bir ürünümüze daha coğrafi işaret tescili
‘Hatay Halhalı zeytini’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Antakya Ticaret Odası’ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre ürünün coğrafi işaret tescil belgesi alması için başvuruda bulunuldu. Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, ‘Hatay halhalı zeytini’ne coğrafi işaret tescil belgesi verdi. Bugüne kadar 13 ürünün tescillendiği Hatay’da biber salçası, nar ekşisi, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.