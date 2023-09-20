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Ekonomi Bir uluslararası kuruluş daha öngörü yaptı! Yeni rakam açıklandı
Ekonomi

Bir uluslararası kuruluş daha öngörü yaptı! Yeni rakam açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 00:01:00 - 2023-09-20 00:01:49
Bir uluslararası kuruluş daha öngörü yaptı! Yeni rakam açıklandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü büyüme tahminlerini revize ederken enflasyon öngörülerinde de bulundu. İşte o rapordan ana başlıklar:

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 3’e revize ederken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3,6’dan yüzde 4,3'e yükseltti.

OECD raporunda, “Küresel ekonomi 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir.”  ifadelerine yer verildi.

Hangi öngörüler var?

OECD, enflasyonist baskıların azaldığına dair net işaretler gelene kadar merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutması gerektiğini vurguladı. OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, haziranda 2023 için yüzde 2,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 3’e revize edildi.

Küresel ekonomide büyüme tahmini 2024 için ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye indirildi. Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2023 yılı için yüzde 3,6 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 4,3’e yükseltildi.

OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7’den yüzde 2,6’ya çekilirken, 2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44,8’den yüzde 52,1’e yükseltildi. Enflasyonun 2024’te ise yüzde 39,2’ye ineceği öngörüldü.
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