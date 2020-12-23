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Dünya Bir ülkeyi sarsan iddia! Hollandalı askerler sivilleri öldürdü
Dünya

Bir ülkeyi sarsan iddia! Hollandalı askerler sivilleri öldürdü

Hollandalı askerlerin, "2007'de Afganistan’ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları sürede ağır silahlarla muhtemelen sivilleri öldürdüğü" iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:19:00 -
Bir ülkeyi sarsan iddia! Hollandalı askerler sivilleri öldürdü

Trouw gazetesindeki haberde, Uruzgan’da görev yapmış emekli asker Servie Hölzken'in, sivillerin yaşadığı bölgedeki iki eve nasıl ateş açtığı ve muhtemelen sivillerin öldüğü iddialarına yer verildi.

Haberde, hedef alınan Taliban militanlarının olduğunu düşündükleri evlerden insanların koşmaya başladığını aktaran Hölzken, sadece telsizden edinilen bilgiye göre hareket edilerek verilen komut üzerine ateş açıldığını savundu.

Hölzken, olay sırasında karşı taraftan silah sesi gelmediğini ileri sürdü.

Başka bir emekli asker de olayı doğruladı

Hölzken, olay sırasında yapılanların haksızlık olduğunu, sadece sivilleri korumak, kendilerini savunmak ve misyonun tehlikeye girmesi durumunda ateş açma izni bulunduğunu ve bu kuralı çiğnediklerini ileri sürdü.

Haberde, orada bulunan başka bir emekli askerin de olayı doğruladığı belirtildi.

Ön araştırma başlatıldı

Söz konusu haberde, Hollanda Savunma Bakanlığının, Hölzken'in yaptığı açıklama nedeniyle şoke oldukları ve "çok ciddi" bir olay olarak gördükleri olayla ilgili bakanlığın savcılıkla ön araştırma başlattığı ve emekli askerle görüşüleceği kaydedildi.

Bakanlığın, savcılıktan durumu değerlendirmesini ve herhangi bir suç olup olmadığını araştırmasını istediği bilgisi de verildi.

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