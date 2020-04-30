Bir ülkeden güzel haber geldi! Koronavirüsü sıfırladılar
Güney Kore'de ilk kez ülke için yeni vaka tespit edilmedi.
Güney Kore, ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.
Ülkede geçen hafta bazı önlemler gevşetilmeye başlanmıştı.
Ülkede ilk vaka 20 Ocak'ta Çinli bir kişide görülmüştü. Ülke içi kaynaklı ilk vaka ise 15 Şubat'ta tespit edildi. 1 ay içinde ülkede 31 vaka daha görüldü. 2 Mart'ta ise yüzde 60'ı aynı kilise kaynaklı olmak üzere ülkede toplam 4 bin 200 vaka olduğu açıklandı.
10 bin 765 vakanın görüldüğü Güney Kore'de 247 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: BBC Türkçe