Bir ülkede daha tüm FETÖ okulları devredildi

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
05 Temmuz 2019 Cuma 10:41
Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
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