Bir ülkede daha esrar satışına onay!

Dünyanın çeşitli ülkelerinde esrarın eğlence amaçlı kullanımı ve satışı yasal hale gelirken ABD'nin New York kenti bir ilke imza attı.

Evsizlik ve AIDS ile mücadeleye odaklanan sivil toplum kuruluşu Housing Works, kentin East Village semtinde ilk esrar satış noktasını açtı.

'Tarihi bir dönüm noktası'

Konuya dair açıklama yapan Vali Kathy Hochul, "İlk kez yasal olarak yetişkinlerin kullanımına dönük esrar satışı, New York esrar endüstrisinde tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor" dedi.

Hochul, New York'un ülke açısından 'şu anda inşa etmekte oldukları güvenli, eşitlikçi ve kapsayıcı endüstri için model' işlevi görmesini beklediklerini söyledi.

Eski suçlular ilk ruhsatları alıyor

Öte yandan Housing Works, 21 Kasım'da perakende esrar satışı ruhası alan 36 grup arasına katıldı.

Kent yönetimi, geçmişte esrar bulundurmak veya satmaktan hüküm giyenlere ilk etapta 150 ruhsat dağıttı.

Vali Hochul, böylelikle esrar yasağından dolayı Afro-Amerikan ve Hispanik topluluklarının maruz kaldığı haksız ve orantsıız etkiye son vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Öte yandan esrar satış noktalarından elde edilen vergi gelirlerinin 'devlet okullarına, uyuşturucu bağımlarını tedavi etmeye, ruh sağlığı hizmetlerine, barınma ve diğer toplum temelli programları desteklemek üzere' kullanılacağı vurgulandı.

Bununla beraber New York Senatörü Liz Krueger, esrar satış noktalarının sayısının artırılmasının 'geçmişin esrarı suç haline getirmeye dönük başarısız politikalarından en çok mağdur olanlara yardımcı olmasını umduğunu' dile getirdi.

'Gerçek bir nimet'

Uygulama, eski emniyet görevlisi Belediye Başkanı Eric Adams'tan da destek buldu. Adams, açıklamasında 'yasal kenevir pazarının artan vergi gelirleri yoluyla New York'un ekonomik toparlanması için gerçek bir nimet olabileceğine' dikkat çekti.

Ayrıca Housing Works'ün kurucusu Charles King, 'ihtiyaç sahibi on binlerce New Yorkluya temel hizmetleri sağlamak adına ellerine geçen parayı sunmaya istekli olduğunu' ifade etti.

New York eyaletinde bir yıldan uzun bir süredir 21 yaşın üzerindekilerin esrar tüketmesi yasal ve kullanım, en çok Manhattan ve Brooklyn'de yaygın.

Belediye, 2023 yılına kadar 1.3 milyar dolarlık satış ve satış noktalarına 3 yıl içinde 19 bin ila 24 bin yeni istihdam bekliyor.