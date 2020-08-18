Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı

Afrika ülkesi Mali'de darbe girişimi olduğu iddia edildi.

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarında bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlar ile yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu ileri sürüldü.

Mali kaynaklarına göre, Bamako yakınlarındaki Kati garnizonunda bir hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Kati garnizonunda sabah saatlerinden beri yaşanan hareketlilikte silah seslerinin duyulduğu öne sürülürken yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi. Ayrıca bazı bakanların da alıkonulduğu bildiriliyor.

Associated Press haber ajansına konuşan bazı yetkililer, an itibarıyla darbe girişiminin arkasında kimin olduğuna dair kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydedildi. Başkentteki bazı hükümet çalışanlarının ise ofislerini boşalttığı bilgileri de geliyor.

Yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre, ekonomi bakanı ve çok sayıda üst düzey siyasetçi ve yetkililerin tutuklandığı bildirildi.

Darbenin arkasındaki ismin ise Albay Sadio Camara'nın olabileceğini aktarıldı.

Mali’deki darbe iddiaları 2 aydır devam eden ve Cumhurbaşkanı Keita’nın istifasını isteyen sokak gösterilerinin ardından geldiği belirtildi.