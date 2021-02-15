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Medya Bir ülke televizyona kilitlendi! Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu
Medya

Bir ülke televizyona kilitlendi! Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu

Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üztlendiği Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'a damga vurdu. İlk bölümlerinin yayınlanmaya başladığı dizi, Özbek izleyicilerinin büyük ilgisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:12:00 -
Bir ülke televizyona kilitlendi! Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da yayımlanmaya başladı.

Özbekistan'ın Milliy TV kanalında ilk bölümü yayımlanan ve Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Türk-Özbek ortak yapımı diziye Özbek izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın ile Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova gibi sanatçılar yer alıyor.

13 bölümlük dizi, her pazar izleyicisi ile buluşacak.

Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

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