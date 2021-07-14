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Dünya

Bir ülke şokta! Devlet başkanı hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 15:33:00 -
Bir ülke şokta! Devlet başkanı hastaneye kaldırıldı

CNN Brazil'de yer alan son dakika haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise ismi açıklanmayan bir kaynağın Bolsonaro'nun günün erken saatlerinde başkent Brasilia'daki bir askeri hastaneye kaldırıldığını söylediğini aktardı.
Ülke basınında yer alan haberlerde Bolsonaro'nun karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

Aynı haberlerde Bolsonaro'nun son birkaç gündür uzun süreli hıçkırıktan mustarip olduğu bilgisine de yer verildi.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bolsonaro'nun 2018 başkanlık kampanyası sırasında bıçaklanmış ve bağırsaklarından yara almıştı.

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Yorumlar

MUSTAFA

yıllardır sizin yazılarınızı okurum sizde ciddiyetten iyice ayrıldınız.Bir ülke şokta başlığı atıyorsunuz sonra karın ağrısından hastanaye kaldırıldı diyorsunuz.ülke bunun için mi şokta dikkat çekmek için böyle zırvalamaktan vaz geçin selam ve dua ile
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