Bir ülke maymunlar için referanduma gidiyor

İsviçre bugüne kadar görülmemiş bir olaya yakın zamanda şahitlik edecek. Ülkede maymunlara yasal hak tanınması için referanduma gidileceği açıklandı.

Tarihte bir ilk

Konuya ilişkin 2016 yılında çalışma başlatan hayvan hakları grubu Sentience Politics, 100 binden fazla imza ile maymunlara yasal hak tanınması yönündeki önergeyi Basel Kantonuna sundu. Basel Kantonu öneriyi kabul ederek maymunlara verilmesi planlanan temel hakların içeriğinin halka sorulması üzerine referanduma gidileceğini duyurdu. Referandumla kararın kabul edilmesi durumunda İsviçre, tarihte bir ülke ilk kez hayvanlara temel hakları vermiş olacak.