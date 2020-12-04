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Dünya Bir ülke kararını verdi! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
Dünya

Bir ülke kararını verdi! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor

Japonya hükümeti, 'Sıfır sera gazı emisyonu' hedefi kapsamında 2030'lu yıllarda benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:21:00 -
Bir ülke kararını verdi! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor

Japonya'da hükümet, 2030'lu yılların ortaları itibarıyla benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başbakan Yoshihide Suga'nın göreve geldiğinde işaret ettiği "2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda benzinli araç satışlarının aşamalı olarak durdurulması amaçlanıyor.

İş kaybına yol açacak

Hayata geçecek uygulamanın ardından otomotiv endüstrisi, satışına devam edilecek benzinli-elektrikli hibrit araçlar için benzinli motor üretimini sürdürebilecek.

Öte yandan, uygulamanın hayata geçmesiyle benzinli araç üretiminde istihdam edilen kişilerin işlerini kaybedebileceğini öngören hükümet, söz konusu senaryo karşısında alternatif çözüm arıyor.

İklim değişikliği ile mücadele

Geçtiğimiz eylül ayında görevi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı alan Shinzo Abe'den görevi devralan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Ulusal Meclis'te yaptığı ilk konuşmada ülkesinin 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Suga, "İklim değişikliğine cevap vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir engel değil. Alınacak tedbirlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak ekonomideki büyümeyi azaltacağına dair düşüncelerimizi değiştirmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

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