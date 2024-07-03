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Dünya Bir ülke daha karıştı! OHAL ilan ettiler
Dünya

Bir ülke daha karıştı! OHAL ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-03 21:46:00 -
Bir ülke daha karıştı! OHAL ilan ettiler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararı aldı.

Ekvador Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, organize suç örgütlerinin neden olduğu şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla OHAL ilan edildiği bildirildi.

ÜLKEDE 60 GÜNLÜK OHAL İLAN EDİLDİ

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kararname kapsamında Guayas, Los Rios, Manabi, Orellana, Santa Elena ve El Oro kentlerinde 60 gün boyunca OHAL uygulanacak.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Noboa tarafından 7 Ocak ve 20 Nisan'da iki kez ilan edilen OHAL kararı Anayasa Mahkemesince durdurulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Yıl başından bu yana çetelerin saldırıları sonucu aralarında belediye başkanları ve güvenlik güçlerinin de olduğu çok sayıda kişi ölmüştü.

"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçması şiddet olaylarını körüklemişti.

Kaynak: AA

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