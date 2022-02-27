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Dünya Bir ülke daha hava sahasını Rusya'ya kapatıyor!
Dünya

Bir ülke daha hava sahasını Rusya'ya kapatıyor!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı devam ederken İspanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 20:55:00 - 2022-02-27 21:01:42
Bir ülke daha hava sahasını Rusya'ya kapatıyor!

İspanya’da çok sayıda Avrupa ülkesinin aldığı karara uyarak, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması üzerine başta Avrupa’da olmak üzere birçok ülke misilleme olarak hava sahasını Rusya’ya kapatma kararı aldı. Bugün yapılan açıklamayla İspanya da Rusya’ya hava sahasını kapatan ülkeler arasına katıldığını bildirdi.

İspanya Ulaştırma, Hareketlilik ve Kentsel İşler Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının Rus havayollarına kısa süre içinde kapatılacağı belirtilerek, Rus havayolları tarafından gerçekleştirilen tüm uçuşlar için geçerli olacak olan bu önlemin, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen işbirliği yönergelerine uyum için alındığı ifade edildi.

Rusya'ya hava sahasını kapatan diğer ülkeler

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıklayan diğer ülkeler ise Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan oldu.

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