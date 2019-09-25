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Bir ülke daha duyurdu! ‘F-35 edinmeyi planlıyoruz’

Tayvan, ABD’nin 66 adet F-16 jet satışının onaylanmasının ardından, F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını duyurdu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:47
Bir ülke daha duyurdu! ‘F-35 edinmeyi planlıyoruz’

Tayvan ordusu, ABD'nin 8 milyar dolar tutarında 66 adet F-16V satışına onay vermesinin ardından, F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını açıkladı.

ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasının ardından Tayvan ordusu, Çin'in beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 ile mücadele edebilmek ve hava üstünlüğünü korumak için F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını açıkladı.

Milletvekillerine ve Ulusal Savunma Komitesi'ne brifing veren Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen De-fa, "Ordunun öngörülen tehdit değerlendirmesine göre, gelecekte F-35’lere ihtiyacımız olacak" dedi.

Hava Kuvvetleri Genel Müdürü Liu Jen-yuan, F-16V'nin elektronik olarak taranmış aktif dizi radar ve kızılötesi arama ve takip sistemlerinin tespit yeteneklerinden dolayı 4.5 nesil bir savaş uçağı olduğunu söyledi. Jen-yuan konuşmasının devamında, "J-20'nin tek avantajı marjinal açıdan daha iyi gizlilik yeteneğine sahip olması" sözlerine yer verdi.

Milletvekilleri, yetkililerden F-16V'nin J-20'ye karşı üstün olup olmayacağını açıklamalarını istedi. Yen, "Pilotlarımızın J-20'yi birebir vurma yeteneklerine mutlak bir güvenim var" dedi.

Tayvan, 66 adet F-16V savaş uçağının tamamını en geç 2026 yılına kadar teslim almayı planlıyor. F-16V'lerin Taitung İlçesindeki Chihhang Hava Üssü'nde konuşlandırılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:47
  1. Ordu
  2. Tayvan ordusu
  3. ABD
  4. F-16V
  5. F-35 Müşterek Saldırı Uçağı
  6. F-35
  7. Çin
  8. Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen De-fa
  9. Hava Kuvvetleri Genel Müdürü Liu Jen-yuan
  10. J-20

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