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Dünya Bir ülke daha aşılamalara başlıyor
Dünya

Bir ülke daha aşılamalara başlıyor

İspanya 27 Aralık'ta koronavirüs salgınına karşı halkı aşılamaya başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:32:00 -
Bir ülke daha aşılamalara başlıyor

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, İspanya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın 27 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk tamamlanan aşılama planına sahip ülkelerinden olan İspanya’da Covid-19’a karşı aşılamalar başlıyor. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak çalışması olarak geliştirilen Covid-19 aşılarının İspanya’ya gelmesinden 1 gün sonra 27 Aralık’ta ülke genelinde aşılamanın başlayacağını ifade etti. İspanya’nın ilk teslimatta büyük bir miktarda aşı alacağını belirten Bakan Illa, ilk teslimattaki aşıların sayısı hakkında bir açıklama yapmadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği açıklamalarda aşılamanın ilk ayağında 2 milyon 500 bine yakın İspanya vatandaşının aşılanacağını ve ilk olarak evde bakıma muhtaç yaşlıların ve bakıcılarının aşılanacağını bildirmişti.

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