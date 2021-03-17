Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti

Kripto paraların, özellikle de Bitcoin'in astronomik yükselişi, birçok kişinin bu yolla hızlı para kazanma hayallerine kapılmasına neden oldu. Nitekim birçok kişi çok küçük bedeller karşılığında satın aldıkları Bitcoin'ler sayesinde bugün epey varlıklı insanlar haline geldiler. Madalyonun diğer yüzünde ise ne yazık ki Bitcoin zengini olacağım derken dolandırılanlar var.

BBC muhabiri Joe Tidy'e konuşan "Sebastian" isimli kişi de bunlardan biri. Başından geçenleri gerçek adının açıklanmaması kaydıyla anlatan Sebastian, "Elon Musk Bitcoin dağıtıyor" tezgahına bugünün kuruyla yaklaşık 4.200.000 Türk lirası para kaptırmış. Anlattıkları ise okuyan herkese ibret olacak cinsten. İşte haberden dikkat çekici satır başları...

Sebastian için çok sıradan bir akşamdı. Birlikte televizyon izledikten sonra eşi uyumaya gitmişti. O da telefonuyla internette geziyordu.

Bu esnada Twitter'dan bir bildirim geldi. Elon Musk'ın hesabından paylaşılan tweet'te "Dojo 4 Doge" deniyordu.

Sebastian bu tuhaf metnin ne anlama geldiğini merak etti. Biraz aşağı indiğinde bir tweet daha olduğunu gördü: "Tweet'te yeni bir etkinliğin sayfasına giden bir link vardı. Tıkladım ve Musk'ın Bitcoin dağıttığını gördüm."

Site oldukça profesyonel görünüyordu, Bitcoin dağıtımının ise bir süredir devam ettiği izlenimini veriyordu. Geri sayım yapan bir kronometre vardı ve sitede katılımcılara paralarını iki katına çıkarmayı teklif ediyordu.

Görünen o ki yarışma Elon Musk'ın Tesla ekibi tarafından hayata geçirilmişti. İnsanlara 0,1 ila 20 Bitcoin (yaklaşık 41.000 ila 8.400.000 Türk lirası) arasında gönderim yapabilecekleri, karşılığında iki katı para alacakları belirtiliyordu.

10 bitcoin dakikalar içinde yok oldu

Sebastian yeniden Twitter'a döndü, Elon Musk'ın adının yanındaki mavi tiki bir kez daha kontrol etti. Hesabın gerçek olduğuna ikna olunca 5 Bitcoin mi göndersem yoksa 10 mu diye düşünmeye başladı:

"Bu kesinlikle gerçek dedim ve en fazlasına oynamam gerektiğini düşündüm. O yüzden 10 Bitcoin gönderdim."

Bu esnada kronometre geri saymaya devam ediyordu. 20 dakika geçti. Sebastian, Bitcoin cüzdanındaki meblağın artmasını bekliyor, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan evinde her 30 saniyede bir sayfayı yeniliyordu.

Musk'ın şifreli bir mesaj daha yolladığını görmüş ve girdiği işin güvenilir olduğuna dair rahatlamıştı. Ancak kronometre geri saydıkça Sebastian gerçeğin farkına vardı:

"Çok büyük bir kandırmacaydı. Kafamı kanepenin minderlerine vuruyordum ve yüreğim ağzımdaydı. Ailemin için hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik birikimimi ve gelecekte çocuklarımızla çıkacağımız bütün tatilleri fırlatıp attığımı düşünüyordum."

"Üst kata çıktım, yatağın kenarına oturup karımı uyandırdım. Ona gerçekten çok ama çok büyük bir hata yaptığımı anlattım."

O gece Sebastian'ın gözüne uyku girmedi. Sabaha kadar dolandırıcı siteye e-postalar attı ve sahte Elon Musk hesabına tweet'ler göndererek parasının en azından bir kısmını geri almaya çalıştı. Ancak bir yandan da paranın sonsuza kadar gittiğini idrak etmeye başlamıştı.

Dolandırıcılık rekor seviyeye ulaştı

O esnada Sebastian'dan 214 kilometre ötede Amsterdam'da bulunan Whale Alert'ün uzmanları da 10 Bitcoin'in hesaptan hesaba transfer edildikten birkaç gün sonra isimsiz bir biçimde nakde çevrilişini dehşet içinde izliyordu.

Whale Alert bir blockchain analiz şirketi. Şirket analistleri, uzun bir süredir yetkilileri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarsa da hiçbir şey yapılmadığını belirtiyor.

Analistler kripto paraların tüm hareketini gerçek zamanlı olarak herkesin erişebileceği biçimde kayda geçiriyor. Böylece kripto paralarla ilgili trendleri takip edip iz sürebiliyorlar.

Sebastian'ın düştüğü gibi tezgahları yöneten Bitcoin adreslerini ve cüzdanlarını tespit eden analistler, buralarda biriken paraların izini sürmeyi de başardı. Sebastian'ın 10 Bitcoin'i ise bu şekilde bir hamlede kaybedilen en büyük miktar olarak tarihe geçti.

Araştırmacılar dolandırılan toplam meblağların 2021'de rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

2020 yılında toplam 16 milyon dolandırmış olan çeteler, 2021'in ilk üç ayında ise şimdiden 18 milyon dolardan fazla vurgun yaptı.

Kurbanların sayısı da hızla artıyor. 2020 yılında 10.500 kişi bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olurken, 2021'de bu sayı 5.600'ü buldu bile.

Neden bu kadar başarılı oluyorlar?

Whale Alert kurucusu Frank van Weert, bu tür tezgahların neden hala geçerli olduğu kadar başarısının neden arttığını da söylemenin zor olduğunu belirtti.

Zira dolandırıcıların tekniklerinde 2018'den bu yana bir değişiklik olmadı. Elon Musk ya da milyarder yatırımcı Chamath Palihapitiya gibi kişilerin hesaplarına benzer sahte Twitter hesapları oluşturuyorlar. Gerçek hesapların tweet atmasını bekleyip altına bir yanıt yapıştırarak dolandırıcılık sitesinin linkini paylaşıyorlar. Orijinal tweet'e bağlanan bu tweet sayesinde Musk, Bitcoin dağıtımını desteklemiş gibi bir görüntü oluşuyor. Twitter kadar popüler olmasa da YouTube, Facebook ve Instagram'da da benzer dolandırıcılık girişimleri gündeme geliyor.

Van Weert, "Elimizde açıklayacak veri yok ama bu durum Bitcoin pazarının genel durumuyla ilgili olabilir. Bitcoin fiyatı yükseldiğinde insanlar deliriyorlar. Çoğu piyasayı tanımıyor ve kolayca para kazanmak istiyor" derken, Musk gibi büyük bir kripto para destekleyicisinin Bitcoin dağıtmasının da epey makul geldiğini ifade etti.

"Bu tuzağa düşenler eğitimsiz insanlar değiller. Bitcoin kaybeden insanlardan çok sayıda e-posta aldık ve hepsi de ifadesi düzgün insanlardı" diyen Van Weert aynı zamanda bazı büyük kripto para sitelerinin reklam amaçlı Bitcoin dağıtmasının da insanların kafasını karıştırmış olabileceğini söyledi.

"Bitcoin çalmak çok kolay"

Sebastian'a dönersek, olayın üzerinden 3 hafta geçti ama onun utancında bir azalma olmadı. "Ben normalde dünyanın en büyük aptalı değilimdir" diyen Sebastian BBC'ye gönderdiği e-postaya şöyle devam etti:

"Eğitimli bir insanım, IT sektöründe pazarlama alanında iyi bir işim var. Eşim ve iki çocuğumla birlikte yaşıyorum. Bahçeli güzel bir evimiz var. O akşam açgözlülüğüm tuttu ve bu beni kör etti."

Bitcoin'e ilk kez 2017 yılında 40.000 dolar yatırdığını belirten 42 yaşındaki Sebastian, kısa sürede yatırımının karşılığını aldı. Ardından yıllar içinde 10 Bitcoin'in neredeyse 500.000 euro değerine ulaşmasını heyecanla izledi.

Bugün ise uluslararası yetkililerin dolandırıcılara karşı harekete geçmesini ve Bitcoin piyasalarının sahiplerinin de destek konusunda etkin rol oynamasını istiyor:

"Bitcoin çalmak fazlasıyla kolay. Bütün platformlar müşterilerini tanımalı ve bir cüzdan adresinin hırsızlar tarafından kullanılıp kullanılmadığını bilmeli."

Bugüne kadarki en büyük dolandırıcılık Temmuz 2020'de gerçekleşti. Bill Gates, Kim Kardashian-West ve Elon Musk'ın Twitter hesaplarını hack'leyen hırsızlar, 118.000 dolar değerinde Bitcoin çaldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.