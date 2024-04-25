  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin "aşı üretim üssü"

Marketlerde satılan o sütlerde kuş gribi virüsüne rastlandı! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

TBMM'nin gündemi emekliler! Maaş zammına ek sosyal refah desteğinin detayları belli oldu! Ne kadar zam gelecek?

Aynı yalanda buluştular! Ha Emperyalist Biden ha Komünist Erkan Baş

Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı

Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili

Böyle kandırmaya çalışmışlar! İşte işgalcilerin Osmanlı askerlerine attıkları broşürler

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha!

Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir
Otomotiv Yeni elektrikli Suv Smart tanıtıldı! Tasarımı bir Türk'e ait
Otomotiv

Yeni elektrikli Suv Smart tanıtıldı! Tasarımı bir Türk'e ait

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:45:39 - 2024-04-25 15:45:39
Yeni elektrikli Suv Smart tanıtıldı! Tasarımı bir Türk'e ait

Çin’deki 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda resmi olarak görücüye çıkacak olan elektrikli SUV Smart otomobilinin tasarımı bir Türk'e ait.

Çin’deki 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan yeni elektrikli SUV Smart #5 modeli görücüye çıkmak için gün sayıyor.

2024 yılının son döneminde üretime geçmesi planlanan modelin, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. 

Aracın dış dizaynı, Türk tasarımcı Levent Tuna tarafından yapıldı. Gövde tipi olarak yeni nesil Mercedes modellerini oldukça andıran araç, modern ve atik çizgileri ile özellikle genç nesillere hitap edecek gibi görünüyor.

Motor gücü ve torku hakkında şimdiye dek kesin bir bilgi vermeyen Smart #5’in, en zorlu arazi şartlarında yüksek performans vermesi için 4 çekişli olarak geleceği söyleniyor. Farklı sürüş modlarının da olacağı belirtilen araç, böylece kişiye özel bir deneyim sağlayacak. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tek şarjda 550 kilometre

Tek şarjda 550 kilometreye varan bir menzil sunacağı iddia edilen SUV, iç kısımda da yeni nesil multimedya ekranı ile beraber oldukça modern bir görüntüye sahip. 

A101 elektrikli araba satıyor! İşte fiyatı ve özellikleri
A101 elektrikli araba satıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Gündem

A101 elektrikli araba satıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Otomobil devi elektrikli arabalara 'sahte debriyaj' koyacak
Otomobil devi elektrikli arabalara 'sahte debriyaj' koyacak

Otomotiv

Otomobil devi elektrikli arabalara 'sahte debriyaj' koyacak

Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!
Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Otomotiv

Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?
1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?

Otomotiv

1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23