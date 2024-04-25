Yeni elektrikli Suv Smart tanıtıldı! Tasarımı bir Türk'e ait

Çin’deki 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan yeni elektrikli SUV Smart #5 modeli görücüye çıkmak için gün sayıyor.

2024 yılının son döneminde üretime geçmesi planlanan modelin, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

Aracın dış dizaynı, Türk tasarımcı Levent Tuna tarafından yapıldı. Gövde tipi olarak yeni nesil Mercedes modellerini oldukça andıran araç, modern ve atik çizgileri ile özellikle genç nesillere hitap edecek gibi görünüyor.

Motor gücü ve torku hakkında şimdiye dek kesin bir bilgi vermeyen Smart #5’in, en zorlu arazi şartlarında yüksek performans vermesi için 4 çekişli olarak geleceği söyleniyor. Farklı sürüş modlarının da olacağı belirtilen araç, böylece kişiye özel bir deneyim sağlayacak.

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Tek şarjda 550 kilometre

Tek şarjda 550 kilometreye varan bir menzil sunacağı iddia edilen SUV, iç kısımda da yeni nesil multimedya ekranı ile beraber oldukça modern bir görüntüye sahip.