"Bir Teselli" sergisi izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sena Başöz'ün solo sergisi "Bir Teselli" izleyiciyle buluştu.

Krank Art Gallery'de bugün gerçekleştirilen sergi açılışında Başöz, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Başöz, serginin "Kişisel arşivlere ne oluyor?" sorusuna cevap aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bir kurumsal arşivle çalıştım ve kurumsal bir arşivden bir hafıza mekanı oluşturma sürecinde yer aldım. Bu süreçte hep kendi evime döndüğümde kendi fotoğraflarıma, arşivime dönüp baktığımda bu kadar malzemeye ne olacak sorusu kafamı kurcalamaya başladı. Bir arşivle çalışmanın ne kadar çok emek ve zaman istediğini gördüm. Hem de kendi arşivimi elden geçirmek için o kadar zamanım olmaması dikkatimi çekti. Gün sonunda bu sorudan yola çıktım. Bir son karşısında, ölüm karşısında neyi saklayabiliyoruz? Hayatta her şey sürekli dağılıyor. Bu dağılan malzemeyi hikayelere, ögelere, bir bütünün parçası olarak düşünebilir miyiz diye çalıştım. Sergide de bu konuyu irdeleyen çalışmalarım yer alıyor."

Serginin adının Cicero'nun kızının ölümü sonrası acısını dindirmek için yazdığı kayıp eseri "Consolatio"dan geldiğini belirten Başöz, "Ölüm karşısında bir teselli arayan bir kitap. Bu kitabın kayıp olması da çok anlamlı geliyor bana. Çünkü o da böyle dağılmış. Hayatın akışı karşısında o da bütünlüğünü koruyamamış diye hissediyorum." dedi.

Sergide ayrıca "Gelecek İçin Kartpostallar", "Ay", "Burası Eskiden Denizmiş", "Aile Albümü Serisi'nden", "Kutu" ve "Havacılık Serisi" başlıklı eserler yer alıyor.

Sanatçının bir yandan bir hafıza mekanının kurumsal arşiviyle yakından çalıştığı bir yandan da evindeki fotoğraflardan, yazılı ve görsel materyallerden oluşan kişisel arşivlerini gözden geçirdiği bir dönemde ortaya çıkan sergi, 31 Ekim'e kadar izlenebilecek.