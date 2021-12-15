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Gündem Bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu
Gündem

Bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:20:00 -
Bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK’dan kaçan 1 terör örgütü üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

1989'da örgüte katıldı

Teslim olan örgüt üyesinin 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 194'e yükseldi.

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