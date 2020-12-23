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Teknoloji Bir tek orası kalmıştı! Koronavirüs oraya da sıçradı
Teknoloji

Bir tek orası kalmıştı! Koronavirüs oraya da sıçradı

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmadığı tek kıta olan Antarktika'da da ilk Covid vakalarının tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:34:00 -
Bir tek orası kalmıştı! Koronavirüs oraya da sıçradı

İspanyolca yayın yapan medyada çıkan haberlere göre, Antarktika'da Şili'ye ait General Bernardo O'Higgins Riquelme araştırma üssünde toplam 36 vaka belirlendi.

Bunların 26'sı üste görev yapan Şilili askerler, 10'u ise üssün tamir ve bakımından sorumlu işçiler.

Şili ordusunun olayla ilgili açıklamasında, "PCR testleri pozitif çıkan personelin üsten çıkarıldığı" belirtildi.

Ayrıca üsse destek amacıyla bölgeye seyahat edip dönen bir geminin üç mürettebatında da Covid-19 tespit edildiği bildirildi.

Koronavirüse yakalanan 36 kişinin Şili'de Punta Arenas bölgesine getirildiği ve karantinaya alındıkları, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Şili'nin Antarktika'da 13 araştırma üssü bulunuyor.

Salgın nedeniyle kıtadaki tüm büyük araştırmalar askıya alınmıştı.

Antarktika'da sürekli yerleşim bulunmuyor. Associated Press ajansına göre, kıtada kış ayları boyunca 1000 kadar araştrımacı ve diğer ziyaretçilere rastlanıyor.

2020'nin Mart ayında salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde sıkı kısıtlamalara gidildiğinde, Antarktika'daki araştırma programlarını yürütenler, bunun büyük bir felakete yol açabileceğini tahmin ederek birçok çalışmayı askıya aldı.

Dünyanın en sert rüzgarlarına ve en soğuk iklimine sahip Antarktika'nın yüzölçümü kabaca ABD ile Meksika'nın kapladığı alana eşdeğer.

Burada yıl boyunca faaliyet gösteren 40 üste görevli birçok insan var.

AP'de yer alan Antarktika Programları Yöneticilerinin açıklamasında, "Oldukça bulaşıcı olan yeni virüs, Antarktika'nın aşırılıklar ve yoksunluklar ortamında sınırlı sağlık hizmetleri nedeniyle yüksek ölüm riski ve potansiyel yıkıcı sonuçlara neden olabilir" deniyor.

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