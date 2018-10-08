THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bir tek o kaldı... Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor

Bursa Karacabey’e bağlı Yenikaraağaç köyünde erkeklerinin atalarından kalan çorap örme geleneğini tek bir kişi devam ettiriyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:42
Bir tek o kaldı... Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç köyünde atalarından öğrendikleri çorap örme geleneği yıllardır sürdüren erkekler, şimdilerde ise eline şiş ve ipi almaz oldu. Örgü çorapların eskisi kadar ilgi görmemesi ve makineleşme sebebiyle köyde tek bir kişinin haricinde bu geleneği devam ettiren yok.

Ecdat mirası Drama Çorabı örme geleneğinin kendisi ile birlikte son bulacağını ifade eden Hüseyin Yemişen, “Ben 7 yaşından beri bu çorapları örüyorum. Eskiden kahvelerde yapardık. Artık tek tük evlerde yapan vardır. Eskiden kahvelerde herkesin elinde bir çorap olurdu. Ama artık kimse yapmıyor. Eskiden geçimimizi bundan sağlıyorduk. Şimdilerde ise para yapmadığı için kimse eline almıyor. Yeni nesilde bu geleneğe merak salmadığı için biz son olacağız” diye konuştu.

Şu anda yaptıklarını İstanbul ve Bursa’daki firmalara sattığını belirten 76 yaşındaki Yemişen, “Ayda 2 çift yapıyorum. Sipariş geldikçe yetiştirebildiğim kadar yetiştiriyorum. Bir zorluğu yok. Gözler bakar eller örer. Ben de alıştığım için bırakamıyorum. Yoksa para kazandırmıyor. Zamanımı boş geçirmek yerine bununla uğraşıyorum” şeklinde konuştu.

Yenikarağaç köylüleri Şubat ayında köyde seferberlik başlatıp Zeytindalı harekatında katılan askerlere yün çorap örüp yollamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:42
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Karacabey
  4. Çorap örme
  5. bin yıllık gelenek
  6. tarihe karışıyor
  7. Hüseyin Yemişen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'da sürpriz transfer! Kadroya dahil oldu...
    1. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz transfer!..
    2. Yunanistan'a geçeceklerdi! Jandarma 44..
    3. Mehmet Bekaroğlu CHP'nin Üsküdar..
    4. FETÖ'den akılalmaz bir yöntem daha!..
    5. Fitre ve zekâtlar Endonezya’ya
    6. CHP’nin Kartal belediye başkan aday..
    7. Fenerbahçeli taraftarların Phillip..
    8. İşgalci İsrail askerleri 19..
    9. 'Dayakçı' İsmail Küçükkaya resmen..
    10. Zidane Manchester Unıted'da mı..
    11. Aydın'da damat düğününde bıçaklanarak..
    12. Dış Ticaret Beklenti Anketi belli oldu
    13. Teröristler 'Yerli Göz' ile vurulacak
    14. Eski ABD'li bakan Trump ile dalga geçti!
    15. Van'da FETÖ operasyonu: 19 kişi..
    16. İlber Ortaylı: Danışmanlık için maaş..
    17. Evrim safsatasını dayatırsan, zulmü..
    18. Ataşehir Belediyesine son dakika..
    19. Damadı düğünde bıçakladılar
    20. Koç’tan zorbalık
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur