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Bir süredir tedavi görüyordu... Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da önceki gün ziyaret ettiği Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2019 Cuma 07:43
Bir süredir tedavi görüyordu... Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etmişti.

Dengir  Mir Mehmet Fırat kimdir?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 07:43
  1. Mersin
  2. Ankara
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  5. Mir Mehmet Dengir Fırat
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