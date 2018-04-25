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Bir sosyal medya yalanı daha!

Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim kararını açıklamasının ardından seçimleri sosyal medya üzerinden manipüle etmek isteyenlerin yalanları ortaya çıkıyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:28
Bir sosyal medya yalanı daha!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - 24 Haziran'da erken seçim kararının açıklamasının ardından sosyal medyada yalan haber kampanyaları başladı. Twitter'da paylaşılan takvim sayfası da yalan olduğu ortaya çıktı.

CHP'Lİ VEKİL DE PAYLAŞMIŞ!

Sosyal medyada paylaşılan ve 24 Haziran 2018 tarihli bir takvim yaprağında Atatürk’ün 'Geldikleri gibi giderler' sözünün yazdığı iddia edildi.

Twitter’da paylaşılan görsel yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve beğenildi. Görsel aynı zamanda CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen tarafından da paylaşıldı.

TAKVİM YAPRAĞI MONTAJLANMIŞ

Fotoğraftaki takvimin 24 Haziran 2018 sayılı yaprağında Atatürk’ün 'Geldikleri gibi giderler' sözünün montajlandığı ortaya çıktı..

MONTAJ YAPANLARA KAPAK GİBİ SÖZLER!

Söz konusu görselin orijinaline bakıldığında takvimde “Geldikleri gibi giderler” sözünün yazmadığını görmek mümkün. Saatli Maarif Takvimi’ne ait görselin 24 Haziran 2018 tarihindeki yaprağında Sokrates’e ait şu dikkat çeken sözler bulunuyor, 'İnsanın şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, olduğu gibi görünmektir.'

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:28
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