Bir 'sokak köpeği' dehşeti daha! Canını zor kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde başı boş gezen köpekler, çocuklara saldırdı. Arkadaşı ile birlikte mahallede gezen 12 yaşındaki Batuhan Bayri, arkalarından gelen köpeği görünce koşmaya başladı. Boş arazinin bitimine geldiğinde can havli ile atlayan Batuhan, 2 metre yükseklikten düşerek bacağını 3 yerinden kırdı. Çocuğun atladığını gören köpek ise geri dönerek gözden kayboldu. Daha önce de birçok saldırının olduğunu belirten mahalle sakinleri ve çocuğun ailesi, yetkililerin başı boş köpeklere bir an evvel çare bulmasını istedi.

Bacağında kırılan bölgelerin kaynaması için 45 gün kıpırdamadan yatacak olan Batuhan, kardeşi Elif ile vakit geçirmeye çalışıyor. Oğlunun başına gelenlerin gün aşırı başka insanların da başına geldiğini ifade eden baba Adem Bayri, “Oğlum ile arkadaşı Mert market dönüşü mahallede gezerken köpekler saldırıyor. O da korkudan 2 metreyi aşan yükseklikten aşağı atlıyor. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor. Kırığın biri topuk bölgesinde; doktorlar sıkıntı olduğunu söyledi. Tutması için dua edeceğiz. Bu bölgede çok köpek var. Gece ve sabah erken saatlerde buralarda geziniyorlar. Daha önce de bir kadına saldırmış. Kendisini apartmanın içerisine alarak kurtulmuş. Belediyeden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Tabii ki hayvanların canının yanmasını istemiyoruz. Ancak bizim canımız yanıyor” dedi.

Köpeklerin havlamasıyla koşturmaya başladıklarını belirten Batuhan, “Bizi ısıracağından korktuğum için koşmaya başladık. Boş arazide koşturmaya başladık. Şu an hatırlamıyorum bile, atladığımda ayağımın kırıldığını ve kemiklerin bir birine sürttüğünü hissettim. Hayvanların canı yanmadan buna bir çare bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingine gitmek için hazırlandıklarını belirten Batuhan, “Babam ile gidip Cumhurbaşkanımızı görmek istiyordum. Ancak bacağım kırıldığı için gidemeyeceğim. Çok üzgünüm” diye konuştu.

Adıyaman'da okulun ilk gününde de köpek dehşeti yaşandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ortaokul öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Karaaslan (14), okuldan evine döndüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

El, yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaaslan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaaslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anne Hatice Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyunca çok üzüldüğünü belirterek, "Yetkililerin sokak köpeklerine müdahale etmelerini istiyorum. Kızım ölebilirdi. Buna bir çare bulunması gerekiyor. İnşallah kızım bir an önce iyileşir." diye konuştu.

Bir dehşet de Muğla'dan

Muğla'nın Datça ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da tedavi altına alındı.

Datça ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi Çeşme sokakta meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa, arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde oynarken komşularına ait cane corso cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada bağlı bulunan diğer köpek de zincirini kırarak çocukların üzerine koşmaya başladı. Panikle kaçmaya başlayan çocuklardan Ahmet Kürşat Ağa'nın, ayağı takılarak düştü. Saldırıya uğrayan çocuğu 2 köpeğin elinden babası ve köpeklerin sahibi güçlükle kurtardı. Ağır yaralanan çocuk Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesiyle 112 Acil Sağlık ekipleri ile deniz ambulansına alınarak Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesine getirilerek ameliyata alınan Ahmet Kürşat Ağa'nın, şah damarına çok yakın bir yerden, sırtından kafasından ısırık aldığı belirlendi. 4 saat süren ameliyat sonrasında hayati tehlikeyi atlatan talihsiz çocuğun tedavisine Bodrum Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

"O anı hatırlamak istemiyorum"

Baba Mesut Ağa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saldırı anında çocuğu kendim gördüm ve köpeğin elinden kendim aldım. İki tane köpek birden saldırdı birini ben aldım. Bu durumu kimsenin yaşamasını istemiyorum. O anı hatırlamak hiç istemiyorum açıkçası. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin istiyorum. Dileğim şudur ki, bu tür yasaklı köpeklerin toplanıp barınaklarda tutulmasını veya ne yapılması gerekiyorsa onu istiyorum çünkü bu acıyı kimsenin yaşamasını istemiyorum."

Çocuğunun şu anda hayati bir tehlikesinin olmadığı ifade eden Mesut Ağa, "En son bir göz doktorumuz görecek ondan sonra plastik cerrah ile beraber karar verecekler. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylüyorlar şuanda. Herhangi bir problem yok şu anda" dedi.

Öte yandan, olayın ardından jandarma köpeklerin sahiplerini gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen baba oğul adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 köpek belediye hayvan barınağına teslim edildi.