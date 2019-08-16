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Bir skandal daha patlak verdi! İngilizler İstanbul'u UEFA'ya şikayet etti

İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçında, sahaya giren taraftar tarafından sakatlanan Liverpool kalecisi Adrian, hafta sonu oynanacak lig maçında forma giyemeyecek. Yaşanan olay sonrası İngiliz ekibi, İstanbul'u UEFA'ya şikayet etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:40
Bir skandal daha patlak verdi! İngilizler İstanbul'u UEFA'ya şikayet etti

Liverpool'da kaleci Adrian, Chelsea ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sahaya giren bir seyirci tarafından sakatlandı.

Liverpool'un İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçında Chelsea'yi penaltılarla mağlup edip kupayı aldığı maçın ardından kutlamalar esnasında sahaya bazı taraftarlar girmişti.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Southampton maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken hali hazırda sakat olan Allison yerine oynayan kaleci Adrian'ın da sakatlandığını açıkladı ve sakatlığın sahaya giren bir taraftar nedeniyle olduğunu söyledi.

KLopp: Bu çılgınlık! Nasıl olabilir?

Klopp, İspanyol kalecinin durumu hakkında ''Taraftarlarımızı seviyoruz ama bunu yapmasınlar lütfen. Norwich'te, İstanbul'da insanlar sahaya giriyor, bu eğlenceli değil. Bir taraftar da Adrian'ı bileğinden sakatladı. Southampton maçında oynayamayacak. Bu çılgınlık! Böyle bir şey nasıl olabilir?'' sözlerini kullandı.

Liverpool kalecisi Adrian'ı sakatlayanın forma almak ve sarılmak için sahaya giren bir Türk taraftar olduğu belirtildi.

Liverpool'dan UEFA'ya şikayet

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Adrian'ın sakatlanmasının ardından Liverpool, UEFA'ya şikayet mektubu yolladı. Habere göre Liverpool, UEFA'ya yaptığı şikayette Vodafone Park'ta yaşanan güvenlik zafiyetinden bahsetti ve Adrian'ın sakatlığının bu yüzden oluştuğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:40
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