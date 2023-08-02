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Sosyal Medya Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...
Sosyal Medya

Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...

Yeniakit Publisher
2023-08-02 22:40:00 - 2023-08-02 23:17:05

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri anbean kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayiinde işlenen kan donduran cinayeti konuşurken, dehşete düşüren bir görüntü de Mardin'den geldi.

Marin merkeze bağlı Fırat Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1 ölü 1 yaralı!

Kavgada 22 yaşındaki Yılmaz Çokan ile 28 yaşındaki M.T. yaralandı.

Çokan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yaralı M.T. ise yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ait amatör kamera görüntüleri yayınlandı. Videoda ilk önce silah sesleri yükseliyor. Ardından beyaz bir otomobil olay yerine yanaşıyor. Araçtan inen bir erkek şahıs kaldırımda bulunanların üzerine silahla ateş açıyor. Bağrışma seslerinden sonra beyaz renkli otomobil olay yerinden uzaklaşıyor.
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