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Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam!
Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tobacco Grubu sigaralarına zam geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 14:37:00 -
Bir sigara grubuna daha zam!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.

En ucuz sigara 23,50 oldu

I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu. Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.

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