Bir sıçrar çekirge, iki sıçrar çekirge!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bana soracak olursanız, Türkiye standartlarında Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, biraz fazla..

Hayır, hayır..

“Ceza tümü ile yanlış” demiyorum..

“Beraat etmeli idi” demiyorum.

Ahmak, hakarettir..

Hele hele hiçbir maddi gerekçe sunulmaksızın, sırf yenilenen seçimde daha fazla oy alınması üzerinden bir yorum yapılarak, hukuki bir kararı veren yüksek kurul üyelerine “ahmak” denilmesi, çok daha net bir cezalandırılma sebebidir..

Bir ayrıntı daha vereyim..

YSK’nın kararını açıkladığında, ya da yenilenen seçimin sonuçları açıklandığında bu hakaret yapılmış olsa, “siyasi eleştiri” savunmasının ardına saklanmak mümkün olabilirdi.

Ama bu hakaret, yenilenen seçimden aylar sonra, sonuçların açıklanmasından aylar sonra yapılmıştır..

Net olarak YSK üyeleri tahkir edilmek istenmiştir..

Şunları da belirtmeliyim..

Ekrem İmamoğlu’nun bir valiye “it” dediğini unutmadım.

İBB Meclis üyesine, “Kayak takımı ... girsin” pespaye sözünü unutmadım..

Daha başka hakaretleri ile nasıl bir seviye düşüklüğü içinde olduğunu bilmiyor değilim.. Dolayısı ile, “Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar” diyor, geçiyorum..

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