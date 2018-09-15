Bir şey yutar da nefes alamazsa...

Küçük çocuklar, çoğunlukla evde, yüzme havuzunda, küvette, dere ve göllerde, kanallarda, hendeklerde ve ufak su birikintisinde boğulabilirler. 5 yaşından küçük çocuklar küvette iken her zaman onların yanı başında bulunulmalı. Bir çocuk birkaç saniyeliğine de olsa yalnız bırakılmamalı.

Hemen 112 aranmalı.

Bebeği kolunuza yüz üstü gelecek şekilde yatırıp, bebeğin başını çene kısmından elle kavramalısınız. Yerçekimini sağlamak üzere, kol aşağıya doğru dizle desteklenmeli.

Bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin (skapulaların) hizasından, diğer elin taban kısmı ile 5 kez vurulmalı.

Sonra diğer kola sırtüstü yatırılarak, kalp masajı yapılan (iki meme başı arasında çizilen hayali çizginin bir parmak altı) yerden 5 kez bastırılmalı.

Ağız içine, yabancı cisim çıktı mı diye bakılıp gözle görünen bir şey yoksa işlem yabancı cisim çıkana kadar sürdürülmeli.

Eğer bebeğin bilinci kapanmışsa, ağız içi kontrol edildikten ve bir kez soluk verildikten sonra işlem, acil yardım gelinceye veya yabancı cisim çıkıncaya kadar sürdürülmeli.

Basit, anlık bir ihmal, ömür boyu pişmanlık ve acı içinde yaşamaya yol açabilir..

Çocuklarımızı boğulmalardan ve yanıklardan korumak için son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Nice aile çocuk sahibi olamamanın hüznünü yaşarken, Allah’ın bahşettiğinin değerini bilmeyip çocuklarını kendi hallerine bırakanlar, ev hali bu iki tehlikenin başa gelmesiyle derin acılar, pişmanlıklar yaşar. Sadece bir saniye ömür boyu ızdırap çekmeniz için kafi bir süredir. Bir saniye içinde her şey olup biter. Karşı karşıya kaldığınız felaket onun hayatını karartırken, sizin de gözyaşlarınızı sel eder.. Şunlar kulağınıza küpe olmalı:

Çocuklarıın yiyecek ve içeceklerini mikrodalga fırında ısıtmamalı, sıcak olarak önlerine koymamalısınız.

Sıcak çorba, çay, kahve gibi içecekler içerken, elde veya ağızda yanan sigara varken, çocukları kucağa almamalısınız.

Soba veya ocak üzerindeki sıcak su dolu kaplar, kızartma tavası ve tencerelerin sapları çocukların tutamayacağı şekilde uzak köşeye dönük durmalı.

Çocuklu evlerde masa örtüsü, çekerek üzerindekilerin düşürülmesi ihtimali olduğundan sabitlenmeli.

Evde piknik tüpü kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı. Patlayıcı yakıtlar evde bulundurulmamalı.

Soba, elektrikli ısıtıcı, şömine, mangal vb. yanan odada çocuklar yalnız bırakılmamalı. Bu tür aletlerde çocukların ateşle temasını önleyecek özel koruyucular kullanılmalı. Bunların çevresinde takılıp düşmeye sebep olabilecek eşya veya kıvrılabilecek halı, kilim olmamalı.

Prizler mutlaka kapalı olmalı. Açıkta kablo, kordon vs. bulunmamalı.

Elektrikli su ısıtıcıları, çay-kahve makinesi vb. tezgâh üstü aletlerin kablolarının sarkmamasına dikkat edilmeli.

Kibrit, çakmak, kolonya, alkol, gazyağı, benzin vb. yanıcı ve yakıcı maddeler, çocukların erişemeyeceği kapalı yerlerde tutulmalı.

Ütüler sıcakken gelişigüzel yerlere konulmamalı.

Çocuğun banyosu için hazırlanan suyun sıcaklığı mutlaka kontrol edilmeli. Önce soğuk su açılıp daha sonra sıcak su açılmalı. 60°C’ye ayarlanmış suyun çocuk cildini yakması bir saniye sürer. Sıcak su harareti çocuklu evlerde en fazla 45°C olmalıdır. Çocukları yıkarken annenin dirseği ile yapacağı ısı kontrolü hem pratik hem de kolay bir yöntemdir. Unutulmayın ki; haşlanan çocukların sayısı ateş ile yananlardan daha fazladır.

Asla 5 yaş altındaki çocuklar banyoda başka bir çocukla yalnız bırakılmamalı.

Çocuklara kontrollü bir şekilde sıcak, ateş ve soğuk kavramları öğretilmeli.

Evde mutlaka duman dedektörü ve yangın söndürücü bulundurulmalı.

Haşlanmaya sebep olabilecek sıcak musluk suyu, sıcak yiyecek ve içecekler, buhar gibi etkenler unutulmamalı.

Önce 112’yi arayın! Minik biraz daha büyükse..



Boğazına herhangi bir cisim kaçan, nefes alamayan, fakat bilinci açık 3-6 yaş arası çocuklarda nasıl müdahale edeceksiniz:

Yine önce biri hemen 112’yi aramalı.

Müdahale yapacak olan kişinin bir yumruğu çocuğun göbeğinin hemen üzerine başparmak karnına bakacak şekilde konulmalı.

Diğer el ile yumruk kavranmalı. Çocuk kaldırılmalı, ama ayakları yerden kesilmemeli.

Çocuğa bu konumda, ayaklarını yerden kesmeyecek şiddette içe ve yukarı doğru 5 kere darbe uygulanmalı.